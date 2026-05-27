Novità in arrivo sul fronte viabilità a Pozzuoli. Da questo weekend il porto sarà off-limits ai bus turistici diretti o provenienti dalle isole di Ischia e Procida. Lo ha stabilito la Giunta comunale guidata dal sindaco Manzoni con una delibera che vieta l’accesso all’area portuale ai mezzi pesanti destinati al trasporto turistico.

Pozzuoli, stop ai bus turistici diretti o provenienti da Ischia e Procida nel porto

L’obiettivo del provvedimento è alleggerire il traffico, garantire maggiore sicurezza ai pedoni e favorire il passaggio dei turisti a piedi nel centro storico cittadino. I pullman dovranno sostare ad almeno trecento metri dal porto, negli stalli predisposti in via Fasano, nei pressi del tunnel che collega la Tangenziale alla parte bassa della città. Qui i passeggeri diretti a Ischia e Procida scenderanno per raggiungere gli imbarchi a piedi. Secondo i dati del Comune, nei periodi di maggiore affluenza il porto viene occupato anche da venti bus turistici contemporaneamente, con pesanti ripercussioni sulla viabilità cittadina. Il divieto riguarderà autobus gran turismo, navette e mezzi turistici a noleggio con conducente. Per i trasgressori sono previste sanzioni.

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