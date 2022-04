Il maltempo, che in questi giorni ha colpito la città di Napoli, ha provato anche seri danni. Questa mattina, infatti, un’onda anomale si è abbattuta contro un aliscafo che da Ischia era diretto a Napoli. Grande spavento tra i viaggiatori che in pochi secondi hanno visto l’acqua invadere la sala passeggeri. Alcuni hanno dovuto rannicchiarsi sui sedili per evitare di finire bagnati.

Napoli, onda anomala si schianta contro l’Aliscafo

L’incidente è avvenuto questa mattina, venerdì 22 aprile, intorno alle ore 9. A causa del forte vento, un’onda particolarmente alta e violenta si è abbattuta sulla prua del mezzo veloce sfondando uno dei finestrini.

L’acqua ha invaso una delle sale dell’aliscafo in cui vi erano circa 100 passeggeri. L’impatto è stato così forte da piegare addirittura la prua della nave. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Subito dopo la messa in sicurezza da parte dell’equipaggio, l’aliscafo ha proseguito la sua corsa verso il Molo Beverello, a Napoli. Quando i passeggeri sono sbarcati, il catamarano è stato condotto in cantiere per le riparazioni. Sono in corso indagini per capire il motivo per il quale l’oblò abbia ceduto.