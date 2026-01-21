È scontro politico a Giugliano sul futuro del Giudice di Pace. Il consigliere comunale Francesco Iovinella attacca il sindaco Diego D’Alterio, accusandolo di aver fatto annunci privi di fondamento. Secondo l’esponente di Fratelli d’Italia, infatti, la partita sarebbe già chiusa: la nuova sede del Giudice di Pace, dopo la chiusura di Marano, non sarà a Giugliano, ma ad Aversa, nell’ex carcere di via Saporito, una struttura pubblica già idonea e a pochi passi dal Tribunale di Napoli Nord, come spiegato ai nostri microfoni anche dall’amministrazione comunale aversana.

Iovinella attacca sindaco D’Alterio: “Inutile fare annunci. Giudice di pace andrà ad Aversa”

Una scelta – ricorda il consigliere Iovinella – condivisa in una riunione ufficiale con Prefettura, istituzioni competenti e ordini forensi. Da qui l’affondo contro il primo cittadino, che nei giorni scorsi aveva parlato di una Giugliano pronta ad accogliere la nuova sede. Per Iovinella si tratta di “annunci estemporanei”, senza atti formali né proposte concrete.

Nel mirino anche l’ipotesi dell’immobile di via Aniello Palumbo, indicato dall’amministrazione comunale: “Non è di proprietà comunale, – sottolinea il consigliere di minoranza – ha un fitto annuo superiore ai 180 mila euro, non è certificato per uso giudiziario e si trova in una zona congestionata dal traffico e priva di parcheggi”. Iovinella rivendica invece il lavoro avviato in Consiglio comunale dalla Prima Commissione, con una mappatura dei beni pubblici e confiscati alla camorra, e accusa il sindaco di aver ignorato un percorso istituzionale già in corso.

“Questa non è programmazione – conclude – ma improvvisazione tardiva. A Giugliano si rincorrono decisioni già prese altrove. Alla fine, sono i fatti a fare la differenza, non gli annunci”. Una polemica destinata a far discutere ancora, mentre sul tavolo resta una certezza: la nuova sede del Giudice di Pace, almeno per ora, guarderebbe lontano da Giugliano.