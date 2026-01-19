Giudice di Pace conteso, da Aversa ribadiscono: “Qui nuova sede e cittadella giudiziaria. Ormai è deciso” 

Un Giudice di Pace conteso tra l’area giuglianese ed Aversa. Dopo la chiusura della sede di Marano, l’amministrazione comunale normanna si è subito mossa per portare gli uffici giudiziari nella cittadina che già ospita il tribunale di Napoli nord. Un accordo che sarebbe stato trovato nel corso di una riunione in prefettura a Caserta.

Uffici giudiziari “contesi” con Giugliano

I sindaci dell’area giuglianese hanno però offerto una sede a Giugliano: subito pronto l’attuale edifico dei Servizi Sociali nei pressi di piazza Gramsci ed in prospettiva il bene confiscato dell’ex Parco Rea lungo la circumvallazione esterna. Il documento inviato a Roma è stato firmato dai primi cittadini di Giugliano, Qualiano, Villaricca, Mugnano e Calvizzano. Secondo l’amministrazione comunale aversana, però, il caso sarebbe già chiuso.

“Aversa ormai ospita la cittadella giudiziaria. Siamo pronti ad ospitare il giudice di pace di Marano ed anche quello di Afragola. – spiega il sindaco di Aversa, Francesco Matacena – Il ministero della Giustizia l’aveva già stabilito per la struttura in via Saporito (ex carcere mandamentale, ndr) e siamo attenti pure ai problemi di traffico e viabilità. Abbiamo chiesto la realizzazione di un parcheggio interrato e la terza stazione della metropolitana.”

“E’ una vicenda molto tecnica – aggiunge il vicesindaco aversano, Alfonso Oliva, con deleghe a tribunale e patrimonio – e gli uffici soppressi saranno accorpati a quello ministeriale di Napoli nord ad Aversa. Capisco le iniziative dei colleghi di altri territori ma noi ci atteniamo a quelle che sono le direttive ministeriali”. Caso chiuso? Si attendono risposte ufficiali da Roma.

VIDEO: