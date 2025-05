Più Europa Giugliano interviene duramente sulla paralisi democratica che sta coinvolgendo il Comune di Giugliano. Rosario Mariniello, componente della Direzione Nazionale del partito, lancia un appello forte e chiaro alle istituzioni.

Giugliano ostaggio dell’inefficienza istituzionale: l’allarme di Più Europa

“Quanto sta accadendo a Giugliano è imbarazzante, se non addirittura vergognoso” – dichiara Rosario Mariniello – “La democrazia è ufficialmente ostaggio dell’inefficienza istituzionale, imputabile al Ministero dell’Interno e al Consiglio dei Ministri.”

Il riferimento è al Consiglio dei Ministri previsto per il 14 marzo alle 17:45. Secondo quanto riportato da fonti giornalistiche locali, la riunione avrebbe potuto – e forse dovuto – affrontare la delicata questione dello scioglimento del Comune di Giugliano per presunte infiltrazioni camorristiche. Tuttavia, la seduta è stata rinviata, senza che sia stata comunicata una nuova data o indicati i temi che saranno effettivamente trattati.

“Nel frattempo, Giugliano resta in attesa. Con essa, i giuglianesi, stanchi di una macchina burocratica che paralizza la democrazia e ostacola processi decisionali garantiti dalla Costituzione” – continua Mariniello – “Non è mia intenzione attaccare la destra o la sinistra, né puntare il dito contro una forza politica in particolare. Tuttavia, è inaccettabile che ancora non si sia giunti a una decisione concreta che restituisca ai cittadini ciò che è loro di diritto: la possibilità di votare.”

Il Comune di Giugliano si trova da mesi in una condizione di sospensione democratica, sotto la lente d’ingrandimento delle autorità competenti. Ma a preoccupare oggi è soprattutto l’assenza di una direzione politica chiara, la lentezza istituzionale e la mancanza di trasparenza nei processi decisionali.

“Giugliano è sotto i riflettori da troppo tempo e oggi si trova in una sorta di ‘inverno politico’, dove tutto appare congelato dall’inefficienza della cosa pubblica, ferma per chissà quali motivi” – conclude Mariniello – “Mi auguro che le istituzioni si mobilitino al più presto, per il rispetto della democrazia.” Più Europa Giugliano continuerà a vigilare sulla situazione, con l’obiettivo di garantire che la voce dei cittadini non venga mai soffocata dal silenzio delle istituzioni.

Comunicato stampa