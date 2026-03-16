Arzano, in giro con auto rubata e targa contraffatta: arrestato pluripregiudicato

Era alla guida di un’auto rubata con targa contraffatta quando è stato fermato dagli agenti della Polizia Metropolitana di Napoli ad Arzano, in provincia di Napoli. Per questo motivo un pluripregiudicato con precedenti per traffico illecito di sigarette è stato arrestato.

L’operazione è stata condotta con il supporto del Nucleo Investigativo Stradale Ambientale, impegnato in attività di controllo del territorio.

Il controllo e la scoperta della targa falsa

Gli agenti hanno notato il veicolo durante un servizio di pattugliamento. A destare sospetti sono state alcune evidenti anomalie nella targa, che dopo i controlli è risultata contraffatta. Ulteriori verifiche hanno poi permesso di accertare che l’automobile era stata rubata in precedenza e che successivamente la targa era stata alterata per nascondere la provenienza illecita del mezzo.

Auto sequestrata per accertamenti

Recuperata la denuncia di furto del veicolo, gli agenti hanno proceduto al sequestro dell’auto per effettuare gli esami tecnici irripetibili, necessari a ricostruire la dinamica del riciclaggio dell’automobile. L’uomo alla guida, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati al traffico illecito di sigarette, è stato arrestato.

Controlli rafforzati dopo i recenti episodi criminali

Secondo quanto fatto sapere dalla Città Metropolitana di Napoli, l’operazione rientra in un più ampio piano di controllo del territorio e di intensificazione delle verifiche. Il dispositivo è stato disposto dalla Comandante Lucia Rea, sulla base delle indicazioni emerse nel Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto Michele di Bari, convocato dopo gli episodi di recrudescenza criminale registrati nelle scorse settimane.