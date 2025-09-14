Inseguimento da film nelle strade di Trentola Ducenta: arrestato 24enne albanese, due complici in fuga

Sirene spiegate, auto a tutta velocità e una fuga finita contro una macchina in sosta. È quanto accaduto ieri sera a Trentola Ducenta, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 24enne di origine albanese, residente a Frignano, al termine di un inseguimento che si è concluso nel vicino comune di San Marcellino.

Il giovane viaggiava a bordo di una Fiat Punto insieme ad altre due persone non identificate. Alla vista dei militari, ha tentato di darsi alla fuga zigzagando per le vie cittadine. L’inseguimento si è interrotto solo quando l’auto, ormai fuori controllo, è andata a schiantarsi contro una vettura parcheggiata in via Francesco De Sanctis.

A quel punto i tre occupanti hanno abbandonato il mezzo, tentando la fuga a piedi. Il 24enne è stato raggiunto e bloccato dai Carabinieri dopo pochi metri, mentre i complici sono riusciti a dileguarsi.

Dai successivi accertamenti è emerso che l’arrestato non possedeva la patente e che la vettura era priva di copertura assicurativa. Per lui l’accusa è di resistenza a pubblico ufficiale, oltre alle contestazioni per guida senza patente e mancata copertura assicurativa. È stato posto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.