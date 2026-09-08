Tony Colombo in concerto all’Ippodromo di Agnano, svelati i primi super ospiti: De Palma, Brock e Welo

Napoli. Entra nel vivo il countdown per “Grazie per tutta la vita”, l’atteso show di Tony Colombo in programma sabato 12 settembre 2026 all’Ippodromo di Agnano. Pensato e progettato come l’appuntamento centrale di un’intera vita in musica, l’evento ha già superato la soglia dei 20.000 biglietti venduti: il “Settore 1” è ufficialmente sold out, mentre il “Settore 2” viaggia verso il tutto esaurito per un impianto che prevederà ampie aree strutturate con posti a sedere.

A scaldare l’attesa è l’annuncio dei primi grandi nomi che condivideranno il palco con Colombo.

Il primo super ospite della serata sarà Fred De Palma, icona della musica Latina e hitmaker internazionale con brani come “Una volta ancora” e “La testa gira”. Insieme a lui ci sarà anche Eddie Brock, tra i protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo con il brano “Avvoltoi”. Ma la grande festa continua anche con la presenza di Welo, artista leccese, interprete del brano “Emigrato” dal quale è stata tratta la sigla del Festival di Sanremo 2026. Questo appuntamento segna il coronamento di una stagione straordinaria da 60 date tutte esaurite, trasformandosi nell’occasione per alzare ulteriormente l’asticella produttiva e scenica.

Per Tony Colombo – 40 anni compiuti lo scorso maggio e 34 trascorsi sul palco fin dal suo esordio a soli sei anni – la serata dell’Ippodromo di Agnano rappresenta una sintesi di carriera: un unico grande spettacolo capace di unire repertorio, nuovi arrangiamenti e un imponente impianto visivo.

LA DIREZIONE ARTISTICA E I MUSICISTI

Il cuore della serata sarà una produzione musicale curata nei minimi dettagli. La direzione musicale dell’evento è affidata a Luca Barbato, che guiderà sul palco una band formata da Alessandro Scialla (piano e tastiere); Viki Landolfi (batteria); Antonio Mauriello (basso); Federico Luongo, Raffaele Salapete e Maurizio Fiordiliso (chitarre); Emidio Ausiello (percussioni); Enrico Rispoli Group (cori). La cura tecnica del suono è affidata a Gaetano Tartaglione (fonico di palco) e Francesco Di Tullio (fonico di sala).

COMUNICATO STAMPA