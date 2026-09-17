Sono stati arrestati un 21enne e un 16enne a Sant’Antimo, a nord di Napoli, per spaccio di droga. Ad ammanettare i due sono stati i Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano.

Sant’Antimo, sorpresi a spacciare droga: arrestati un 21enne e un 16enne

Percorrendo Via Saragat, i militari notano i due in sella a uno scooter. Gli arrestati si fermano e vengono raggiunti da un ragazzo. A quel punto, dalle mani del 21enne passa qualcosa in quelle del “cliente”. Ai Carabinieri non sfugge lo scambio di merce non meglio identificata e osservano i due andare via e dirigersi in un’attività commerciale poco distante, precisamente in un bar. Le forze dell’ordine, senza farsi notare, li seguono e li fermano senza dar loro modo di scappare.

A quel punto scatta la perquisizione, che conferma quanto osservato in precedenza. Addosso il 16enne nascondeva 5 dosi di hashish, 3 dosi di marijuana e 1 dose di cocaina. Non solo: i gendarmi hanno trovato anche 50 euro contanti frutto di probabili “transazioni” e due cellulari utilizzati per le attività illecite. Al momento, il 21enne è in carcere in attesa di giudizio, mentre il minore è stato trasferito al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.