Avrebbe impugnato un coltello da cucina durante una lite con la sorella, ma l’intervento del padre per evitare conseguenze più gravi si è concluso con il ferimento dell’uomo. È accaduto a Camposano, dove i carabinieri hanno arrestato un 21enne con le accuse di maltrattamenti e lesioni aggravate. L’allarme è scattato quando alla centrale operativa del 112 è arrivata la telefonata concitata di una donna che chiedeva l’intervento delle forze dell’ordine, segnalando la presenza di una persona armata.

Camposano, vuole accoltellare la sorella ma ferisce il padre: 21enne arrestato dai carabinieri

Sul posto sono intervenute quasi contemporaneamente due pattuglie, una della stazione dei carabinieri di Cicciano e l’altra della sezione radiomobile di Nola. I militari hanno trovato un uomo ferito e sanguinante a una gamba. In un primo momento la vittima avrebbe tentato di minimizzare l’accaduto, sostenendo di essersi ferita accidentalmente contro una ringhiera. La ricostruzione dei carabinieri, basata anche sulle testimonianze delle persone presenti, ha però fatto emergere una dinamica diversa.

La dinamica della lite

Secondo quanto ricostruito, all’origine dell’episodio ci sarebbe stata una lite tra il 21enne e la sorella. Il giovane avrebbe impugnato un coltello e il padre sarebbe intervenuto per fermarlo, venendo colpito alla gamba sinistra. Restano da chiarire le ragioni che avrebbero scatenato la discussione. Il 21enne è stato arrestato e trasferito in carcere: dovrà rispondere di maltrattamenti e lesioni aggravate. Per il padre, invece, i sanitari hanno stabilito una prognosi di sette giorni.