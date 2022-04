Pomeriggio di fuoco tra Giugliano e Villaricca. Oggi, 29 aprile, un vasto incendio è divampato in uno stabile in via Tolomeo, traversa di via Marchesella, al confine tra i due comuni dell’area nord. Ad andare in fiamme un sottotetto.

In fiamme un sottotetto tra Giugliano e Villaricca

Intorno alle 17 un rogo è divampato in cima a una palazzina residenziale di tre piani. Le fiamme hanno sviluppato una colonna di fumo scuro visibile a chilometri di distanza. Via Marchesella è completamente invasa dalle esalazioni sprigionate dal rogo.

Non sono chiare le circostanze dell’incendio e non è ancora noto se ci siano feriti. I residenti sono scesi in strada e la palazzina è stata evacuata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Giugliano per spegnere il rogo e i carabinieri della locale Stazione.