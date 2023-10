Drammatico incidente questa mattina lungo la strada che collega Giffoni Valle Piana a Montecorvino Rovella, nel salernitano. Un giovane di appena 18 anni è morto dopo lo scontro con un autobus.

Incidente tra Giffoni e Montecorvino: 18enne muore travolto da un bus

Poco dopo le 9, la vittima viaggiava in bicicletta lungo l’arteria stradale quando, per ragioni da accertare, ha invaso la corsia opposta e ha impattato contro il mezzo pesante. Per il 18enne, L.A.C. (queste le sue iniziali), non c’è stato niente da fare. Sarebbe deceduto sul colpo.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Battipaglia per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità a carico del conducente del bus.