Un mare azzurro ha invaso il lungomare di via Caracciolo per celebrare la conquista del quarto scudetto della storia del Napoli. Si è appena conclusa la suggestiva sfilata dei bus scoperti con a bordo i calciatori, lo staff tecnico e i dirigenti del club partenopeo, acclamati da circa 200mila tifosi assiepati lungo il percorso.

Napoli in festa: conclusa la sfilata dei bus scoperti per il quarto scudetto

L’evento ha trasformato la città in un gigantesco abbraccio collettivo: tra cori, fumogeni e bandiere, i supporter si sono distribuiti lungo le transenne che delimitavano il tracciato di 2,5 chilometri, e attorno ai quattro maxischermi installati per permettere a tutti di vivere ogni istante della festa.

Partiti dal molo Luise di Mergellina, dove erano arrivati via mare a bordo di un aliscafo Snav, i giocatori hanno sfilato lentamente lungo via Caracciolo fino a Piazza Vittoria, ripetendo il percorso per due volte. Il giro, sorvegliato da un imponente dispositivo di sicurezza, è stato scandito da musica, applausi e commozione.

Al termine della parata, i protagonisti della storica cavalcata tricolore sono risaliti sull’aliscafo che li ha riportati indietro, lasciando dietro di sé un’onda di emozioni e orgoglio popolare.