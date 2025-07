Si chiamava Vincenzo Carannante il ciclista vittima di un tragico incidente avvenuto nella serata di ieri, lungo via Napoli in località Botteghino. L’uomo, 54 anni, stava percorrendo la strada in sella alla sua bici elettrica quando è stato violentemente travolto da un’auto di grossa cilindrata, guidata da un imprenditore del posto.

San Felice a Cancello, travolto da auto mentre è in bici elettrica: muore Vincenzo Carannante

Carannante è stato ritrovato in stato di semi-coscienza dai primi passanti accorsi sul luogo dell’impatto. I soccorsi sono stati tempestivi, ma le condizioni dell’uomo sono apparse da subito critiche. Nonostante l’intervento del personale medico, per lui non c’è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 54enne.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, coordinati dal capitano della Compagnia di Maddaloni, per effettuare i rilievi del caso e ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Le indagini sono tuttora in corso per accertare eventuali responsabilità. L’imprenditore dovrà rispondere di omicidio stradale. La comunità di San Felice a Cancello è sotto choc per la perdita di Vincenzo. In queste ore tanti i messaggi di cordoglio.

