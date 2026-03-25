Giugliano, rivoluzione traffico sul litorale: senso unico a Varcaturo per le feste

Niente più scene di caos e traffico in tilt in zona idi sulla fascia costiera giuglianese. Arriva Un piano straordinario per la viabilità in vista delle festività pasquali e dei ponti di primavera. L’amministrazione comunale di Giugliano, in sinergia con Castel Volturno e le Prefetture di Caserta e Napoli, ha definito nuove misure per evitare il caos traffico sul litorale.

Un piano in cui sono coinvolti anche i balneari che tende ad evitare scene come quelle viste negli anni passati in cui gli automobilisti e famiglie sono rimaste imbottigliati nel traffico per ore.

Alcune raccomandazioni vanno anche ai cittadini.