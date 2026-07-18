Tragedia all’alba sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra i caselli di Caianello e Capua, al chilometro 704,5 in direzione Napoli. Per cause ancora in corso di accertamento, più veicoli sono rimasti coinvolti in un violento incidente che ha provocato un morto e diversi feriti. Una ragazza di 16 anni è morta in seguito alle gravi lesioni riportate nello schianto.

Incidente sull’A1 tra Caianello e Capua: muore una ragazza di 16 anni, gravi i familiari

Nell’incidente è rimasta coinvolta anche la sua famiglia: il padre, la madre e il fratellino sono stati soccorsi in condizioni critiche e trasferiti d’urgenza negli ospedali di Caserta e Santobono di Napoli, anche con l’impiego dell’elisoccorso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, il personale del 118 con numerose ambulanze, i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta e l’elisoccorso, che ha consentito il rapido trasferimento dei feriti più gravi.

Pesanti le ripercussioni sulla circolazione. Nel tratto interessato si sono formate code superiori ai quattro chilometri. Autostrade per l’Italia consiglia, per chi è diretto verso Napoli, l’ingresso in autostrada dal casello di Capua, mentre i veicoli provenienti da Roma devono uscire a Caianello. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Stradale.

(immagine di archivio)