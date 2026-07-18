Notte di paura a Casamicciola Terme, sull’isola d’Ischia, dove sette giovani, alcuni dei quali minorenni, sono finiti in ospedale dopo aver accusato malori durante una serata in discoteca.

Ischia, sette giovani in ospedale dopo una serata in discoteca: tre in coma etilico

L’allarme è scattato intorno alle 2.30, quando un ragazzo si è sentito male nei pressi del bar del locale ed è stato accompagnato all’esterno dagli addetti alla sicurezza. Nel giro di poco tempo altri sei giovani hanno accusato malesseri, con alcuni che hanno perso conoscenza. Nel frattempo sul posto era presente una pattuglia del Commissariato di Ischia per un controllo. Gli agenti, resisi conto della gravità della situazione, hanno disposto l’interruzione della musica e l’evacuazione della discoteca per consentire i soccorsi in sicurezza.

Per il trasporto dei ragazzi all’ospedale Rizzoli è stato necessario impiegare tutte e tre le ambulanze disponibili sull’isola. I sette giovani sono stati ricoverati e sottoposti agli accertamenti del caso.Secondo quanto emerso, tre di loro avrebbero riportato un quadro compatibile con il coma etilico, mentre gli altri quattro sarebbero stati colpiti da un malore riconducibile alle alte temperature e all’elevato tasso di umidità all’interno del locale. Nessuno, al momento, sarebbe in pericolo di vita e tutti restano sotto osservazione.

La Polizia ha avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell’accaduto. Tra gli aspetti al vaglio anche il numero delle persone presenti nella discoteca al momento della serata. Secondo alcune testimonianze, all’interno del locale ci sarebbero state diverse centinaia di persone, a fronte di una capienza autorizzata che sarebbe di circa 150 posti. Su questo punto sono in corso verifiche e, in caso di irregolarità accertate, potrebbero essere adottati provvedimenti nei confronti del gestore.