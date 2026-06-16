Quella che doveva essere una tranquilla giornata al mare si è conclusa nel modo più drammatico. Jacopo F., 27 anni, residente a Napoli e infermiere in servizio presso l’ospedale Cotugno, ha perso la vita nel pomeriggio di ieri in un incidente stradale avvenuto a Castel Volturno, nella zona di Ischitella.

Rientra da una giornata al mare a Castel Volturno e fa incidente, Jacopo muore a 27 anni

Il giovane aveva trascorso alcune ore in uno stabilimento balneare del litorale domizio e stava facendo ritorno a casa quando, per motivi ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della sua motocicletta. Il mezzo è finito violentemente contro una struttura in muratura situata all’ingresso di un lido poco distante.

L’incidente si è verificato lungo via Leoncavallo, sul lungomare di Ischitella. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, Jacopo era appena uscito dal parcheggio dello stabilimento balneare e si stava immettendo sulla carreggiata quando la moto è diventata improvvisamente ingovernabile.

L’impatto è stato estremamente violento. Nonostante il giovane indossasse regolarmente il casco, le lesioni riportate si sono rivelate fatali. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo della tragedia sono giunti gli agenti del Commissariato di Castel Volturno, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Mondragone e il personale incaricato dei rilievi tecnici. L’area è stata messa in sicurezza e il tratto di strada interessato dall’incidente è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni investigative.

Le indagini

Gli accertamenti sono stati affidati alla Polizia Stradale di Presenzano, che sta lavorando per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e individuare le cause che hanno determinato la perdita di controllo del veicolo da parte di Jacopo. Gli investigatori hanno raccolto testimonianze e svolto i rilievi necessari per chiarire ogni aspetto dell’accaduto.

Dopo l’intervento del magistrato di turno della Procura di Santa Maria Capua Vetere, la salma è stata trasferita presso l’Istituto di Medicina Legale di Caserta. L’autorità giudiziaria ha disposto l’esame autoptico, che dovrà fornire ulteriori elementi utili nell’ambito dell’inchiesta aperta a seguito dell’incidente. La tragedia si è consumata in una delle zone più frequentate della costa domiziana, a ridosso del confine con il territorio di Giugliano.