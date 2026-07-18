Napoli, il caldo non frena il turismo: stranieri verso il 50%, a settembre attesi in 2,2 milioni

Il caldo e l’afa non rallentano il turismo a Napoli. Con temperature oltre i 34 gradi, la città continua a registrare un aumento degli arrivi e, per la prima volta, la quota di visitatori stranieri si avvicina a quella del turismo nazionale. Dopo il boom di giugno, anche luglio conferma il trend positivo, mentre per settembre le stime dell’Osservatorio sul Turismo del Comune parlano di 2,2 milioni di presenze, trainate anche dalle preregate della Coppa America.

Napoli, il caldo non frena il turismo: stranieri verso il 50%, a settembre attesi 2,2 milioni di visitatori

«L’arrivo dei turisti in città – spiega l’assessora al Turismo Teresa Armato – continua a seguire un trend positivo. Malgrado il gran caldo che sfavorisce i flussi nelle città d’arte. Ma a Napoli offriamo anche il mare, inclusivo e pubblico, e oasi dove proteggersi dalle ondate di calore. E soprattutto abbiamo una offerta di eventi solida e attraente. Il dato dei visitatori stranieri è poi rilevante».

Secondo l’Osservatorio comunale, il turismo internazionale continua a crescere. Nel fine settimana dal 10 al 12 luglio gli stranieri hanno sfiorato il 50% degli arrivi complessivi. Tra le provenienze emergono mercati finora marginali come Hong Kong e Cina, che hanno rappresentato il 3,1% degli arrivi internazionali. Polacchi e ucraini hanno inciso complessivamente per quasi l’8%, mentre i turisti statunitensi hanno raggiunto il 7,2%.

Nel weekend 10-12 luglio le presenze complessive in città sono state circa 489 mila. Per il fine settimana successivo, l’Osservatorio prevede il raggiungimento della soglia di mezzo milione di visitatori, con una quota di turismo straniero destinata a stabilizzarsi intorno al 50%.

Le previsioni più significative riguardano settembre. «Anche in vista delle prove della Coppa America – fanno sapere dal Comune – di fine settembre, le previsioni per il mese evidenziano un netto aumento dei flussi turistici complessivi in città: tali dati seguono il trend naturale che si sta verificando sul territorio, con un incremento più che esponenziale del turismo straniero sul totale. Si prevedono 2,2 milioni di turisti per l’intero mese». Secondo il Comune, in quel periodo il turismo internazionale supererà il 50% del totale.

Nuovi quartieri visitati

L’Osservatorio segnala inoltre il consolidarsi della tendenza a visitare anche quartieri meno interessati dai tradizionali circuiti turistici. A sostenere la crescita contribuiscono l’incremento dei collegamenti aerei, il traffico crocieristico e la posizione dell’aeroporto di Capodichino.

Sul fronte dei servizi, il Comune punta sulle misure contro il caldo e sull’offerta culturale. «Per il caldo – spiega l’assessora Armato – in collaborazione con la Federico II, abbiamo realizzato una mappa interattiva dove sono riportati i rifugi climatici». Confermate anche le spiagge pubbliche attrezzate alla Rotonda Diaz e a Largo Sermoneta, oltre a itinerari culturali, visite in barca e agli eventi previsti per Ferragosto.