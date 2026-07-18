Miasmi nel Giuglianese e nell’Agro aversano, la Regione: «Accertare cause è una priorità»

La Regione Campania segue con la massima attenzione gli episodi di emissioni odorigene che, negli ultimi giorni, hanno interessato il territorio del Giuglianese e alcuni comuni della provincia di Caserta. Nell’ambito delle attività coordinate da ARPAC sono stati intensificati i sopralluoghi e i controlli presso impianti del ciclo dei rifiuti, impianti di trattamento della frazione organica, impianti di depurazione e strutture che effettuano il trattamento di sottoprodotti di origine animale. Parallelamente, sono in corso ricognizioni sul territorio nei comuni maggiormente interessati dal fenomeno, finalizzate alla caratterizzazione delle possibili sorgenti emissive e alla ricostruzione della dinamica delle emissioni odorigene.

«L’intensificazione delle attività ispettive e di monitoraggio avviata da ARPAC rappresenta una risposta concreta alle segnalazioni provenienti dai territori interessati e conferma il pieno impegno della Regione nell’accertamento delle cause del fenomeno. Ringrazio il personale dell’Agenzia per il lavoro che sta svolgendo attraverso sopralluoghi, ispezioni e controlli mirati. L’obiettivo è individuare, con il necessario rigore tecnico-scientifico, le sorgenti delle emissioni odorigene e adottare, in raccordo con gli enti competenti, tutte le misure necessarie a tutela dell’ambiente, della salute pubblica e della qualità della vita delle cittadine e dei cittadini», dichiara l’Assessora regionale all’Ambiente Claudia Pecoraro.

La Regione Campania rinnova inoltre l’invito alla cittadinanza a utilizzare i canali di segnalazione messi a disposizione da ARPAC. Le segnalazioni possono essere trasmesse attraverso il bot Telegram @ArpacOdorBot oppure mediante l’app Arpa Campania, accedendo con SPID alla sezione dedicata “Respira Campania”. Il contributo delle comunità interessate, attraverso segnalazioni puntuali e georeferenziate, rappresenta un supporto prezioso per affinare il monitoraggio, ricostruire la distribuzione spazio-temporale del fenomeno odorigeno e orientare le attività tecniche di accertamento. La Regione continuerà a seguire l’evoluzione della situazione in stretto raccordo con ARPAC e con gli enti competenti, assicurando il massimo impegno fino all’individuazione delle cause e al superamento delle criticità riscontrate.

Comunicato stampa