Incidente mortale sull’A1 in direzione Napoli, Danilo muore a 37 anni

Ha un nome la vittima del tragico incidente avvenuto nel pomeriggio del 9 luglio sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra San Vittore del Lazio e Caianello, in direzione Napoli. A perdere la vita è stato Danilo Rizzi, camionista di 37 anni originario di Castellaneta, in provincia di Taranto.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante condotto dal 37enne sarebbe rimasto coinvolto in un incidente provocato dall’improvvisa esplosione di uno pneumatico. L’autista avrebbe perso il controllo del camion e, nel violento impatto, sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo, finendo oltre il new jersey. Per Danilo Rizzi non c’è stato nulla da fare. I soccorritori intervenuti sul posto hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Indagini in corso

Le autorità stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e verificare le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo pesante. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori resta quella del cedimento improvviso di uno pneumatico, che avrebbe innescato il drammatico schianto costato la vita al camionista.