Grave incidente ieri sera a Qualiano poco dopo le 21. Uno scooter e un’auto si sono scontrate tra via di Vittorio e via Fratelli Rosselli. Ad avere la peggio il centauro, un ragazzo di appena 16 anni, attualmente ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Giuliano di Giugliano.

Qualiano, grave incidente in serata: 16enne in gravi condizioni

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo a due ruote proveniva da via di Vittorio mentre l’auto, un’Alfa Mito condotta da un 22enne, dalla direzione opposta. Dopo l’impatto, il centauro è sbalzato dalla sella rovinando al suolo mentre la macchina è finita fuori strada scontrandosi con una Smart parcheggiata a bordo carreggiata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno immediatamente trasportato lo scooterista al pronto soccorso e gli agenti della Polizia Municipale guidati dal comandante Gaetano Cerasuolo.

I caschi bianchi hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica ed effettuato i rilievi del caso. Il conducente dell’Alfa Mito è stato sottoposto ad accertamenti alcolemici. Da accertare le sue responsabilità nel sinistro. Preoccupano intanto le condizioni del 16enne, che sarebbe in gravi condizioni. La notizia si è rapidamente diffusa anche sui gruppi social. Il boato generato dall’impatto tra i veicoli ha richiamato in strada decine di persone.