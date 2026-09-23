Napoli ospita Officina Costituzione, confronto pubblico sulle grandi riforme istituzionali

Giustizia, Corte dei conti, autonomia differenziata e riforma elettorale al centro dell’incontro in programma alla Domus Ars. Prevista la diretta di Radio Radicale.

NAPOLI – Un pomeriggio di approfondimento e confronto pubblico sui principali temi che interessano l’assetto istituzionale del Paese. Venerdì 25 settembre 2026, dalle ore 16.00 alle 19.15, la Domus Ars, in via Santa Chiara 10 a Napoli, ospiterà l’iniziativa a porte aperte promossa da Officina Costituzione.

Ad aprire i lavori saranno i co-presidenti Giovanna De Minico e Luigi Picardi, che illustreranno finalità e prospettive dell’associazione, nata per favorire la conoscenza della Carta costituzionale e promuovere un dialogo qualificato sulle trasformazioni dell’ordinamento democratico.

Il primo confronto sarà dedicato alla riforma della giustizia, con la direzione della giornalista de Il Dubbio Valentina Stella. Interverranno Ernesto Aghina, già presidente del Tribunale di Torre Annunziata; Giovanni Giacalone, presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte; Francesco Maria Vicino, sostituto procuratore della Repubblica di Nola; il vicepresidente della Camera Sergio Costa e il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.

IL PROGRAMMA

Alle ore 16.40 l’attenzione si sposterà sulla riforma della Corte dei conti. Il dibattito, diretto da Francesco Cancellato, direttore di Fanpage.it, vedrà la partecipazione di Luigi Picardi, già presidente del Tribunale di Napoli Nord; Francesco Urraro, componente del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa; Fulvia Abbondante, docente dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Paola Briguori, consigliera della Corte dei conti, e dell’avvocato cassazionista Francesco Barra Caracciolo.

Seguirà un intermezzo affidato allo scrittore e sceneggiatore Maurizio de Giovanni e ad Alessandra Galli, presidente de La Casa della Costituzione.

Alle ore 17.30 sarà affrontato il tema dell’autonomia differenziata, con la conduzione della giornalista de la Repubblica Conchita Sannino. Parteciperanno Massimo Villone, professore emerito dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; il deputato Piero De Luca, componente della Commissione parlamentare per le questioni regionali; Mariano Di Palma, dell’Ufficio di presidenza nazionale dell’associazione Libera; Maria Francesca De Tullio, docente dell’Università Federico II, e Roberto Tuorto, direttore generale del Banco Alimentare Campania.

L’ultima sessione, prevista alle ore 18.00, sarà dedicata alla riforma elettorale. Diretta da Francesco Cancellato, vedrà gli interventi di Andrea De Priamo, presidente della Prima Commissione del Senato; del senatore Giuseppe De Cristofaro, componente della Prima Commissione del Senato; del professor Giovanni Bisogni dell’Università degli Studi di Salerno e della professoressa Giovanna De Minico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Alle ore 18.30 è previsto il saluto del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. La manifestazione si concluderà con l’esibizione della Piccola Orchestra Popolare del Liceo Margherita di Savoia di Napoli, guidata dal professor Angelo Greco.

La regia dell’iniziativa è affidata a Giovanna De Minico e Luigi Picardi, mentre l’organizzazione è curata dal Comitato direttivo di Officina Costituzione.

L’intero appuntamento sarà trasmesso in diretta da Radio Radicale, offrendo anche a chi non potrà essere presente l’opportunità di seguire un dibattito di particolare rilievo civile, politico e culturale.

Prof. Arch. Rocco Romeo