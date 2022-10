Maxi tamponamento sulla strada statale 7Bis, conosciuta come la Nola-Villa Literno. E’ accaduto questa mattina, 7 ottobre, al km 29,700, all’altezza di Caivano. C’è anche un morto.

Incidente sulla Nola-Villa Literno, pedone travolto e ucciso

Sarebbero cinque i veicoli coinvolti nel sinistro stradale, tra i quali una Citroen e una 500X. Al momento la dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Un pedone ha perso la vita; è probabile che la vittima sia scesa dall’auto e che sia stata travolta da un veicolo che stava sopraggiungendo in quel momento. Ma questo aspetto dovrà essere chiarito in fase di indagine.

Sul posto per i rilievi del caso gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Nola che dovranno far chiarezza sull’accaduto. Sulla salma dell’automobilista potrebbe essere disposto l’esame autoptico. Traffico paralizzato con quasi 10 chilometri di coda: rallentamenti si registrano fino alle uscite di Succivo. Carreggiata chiusa in direzione Nola.

Seguiranno aggiornamenti