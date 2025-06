Paura e traffico in tilt ieri sera, martedì 3 giugno, intorno alle 20:30 sulla Nola-Villa Literno, nei pressi dello svincolo di Carinaro, dove un violento incidente ha coinvolto almeno otto automobili.

Maxi tamponamento sulla Nola-Villa Literno: otto auto coinvolte, tre giovani in codice rosso

L’impatto, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha provocato il blocco della carreggiata. Gravi le ferite riportate da tre giovani tra i 25 e i 30 anni, rimasti incastrati nei veicoli. Sul posto è intervenuta prontamente una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Aversa, che ha provveduto a liberare i feriti dagli abitacoli deformati. I tre sono stati affidati ai sanitari del 118 e trasportati in ospedale in codice rosso.

La scena dell’incidente si è presentata subito caotica: le auto erano disperse lungo la strada, alcune distrutte, e la circolazione è rimasta bloccata per ore. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con le forze dell’ordine per le operazioni di sgombero e ripristino della viabilità.