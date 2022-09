Stava rientrando a Napoli in compagnia del figlio prima che un incidente lo strappasse alla vita. E’ morto così Vincenzo, 65 anni, poliziotto napoletano, in sella alla sua moto lungo la Statale 158 a Colli al Volturno, in provincia di Isernia.

Tragedia sulla statale 158, muore poliziotto

Secondo quanto riporta IlGiornaleDelMolise.it, il 65enne era in sella sulla sua moto, seguito dal figlio, a bordo di un’altro mezzo a due ruote, lungo la statale che collega il Molise alla Campania. Per ragioni da accertare – forse complice l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia – Vincenzo ha perso il controllo della motocicletta all’altezza dell’ingresso del piccolo paese molisano. A cadere a bordo dell’altra moto anche il figlio del poliziotto.

Immediatamente sono scattati i soccorsi. Vincenzo sarebbe morto sul colpo per le gravi ferite riportate, mentre il giovane è strato trasportato in ospedale in ambulanza. Non versa in gravi condizioni. Sul luogo della tragedia sono giunti i Vigili del Fuoco e i carabinieri della locale stazione. La Statale 158 è rimasta chiusa alcune ore per consentire i rilievi dei militari dell’Arma e la rimozione del veicolo incidentato. Il traffico è stato deviato su arterie secondarie.

Cordoglio sui social

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore in ricordo di Vincenzo, detto dagli amici “O’ Mastone”. A quanto pare il 65enne, originario di Napoli, era un appassionato di moto e aveva sempre viaggiato sulle due ruote. Una passione che si è rivelata fatale. “Una vita sulla moto una grande passione e finire così in un momento”, commenta Sergio. “Senza parole, sia Vincenzo”, scrive Tommaso.