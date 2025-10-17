Un uomo di 63 anni ha perso la vita in un tragico incidente sul lavoro a Mugnano, nell’area nord di Napoli. L’operaio è deceduto all’ospedale Cardarelli dopo essere precipitato dal tetto di un capannone dove erano in corso lavori edili.

Incidente su lavoro a Mugnano, volo di 7 metri: operaio muore in ospedale

Secondo le prime informazioni, l’uomo stava operando su un lucernario quando è caduto da un’altezza di circa 7 metri. I sanitari del Cardarelli hanno immediatamente allertato la Polizia di Stato.

La Procura di Napoli Nord ha disposto il sequestro della salma in vista dell’esame autoptico. Le indagini sono in corso a cura degli agenti del commissariato di Giugliano in Campania, al fine di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Foto di repertorio