Pasquale Perna, operaio di 37 anni originario di Cercola, è la vittima dell’ennesimo incidente mortale sul lavoro accaduto ad Acerra. L’uomo è deceduto nel tardo pomeriggio di ieri dopo essere stato trasportato d’urgenza all’ospedale Villa dei Fiori, dove è arrivato intorno alle 18:30 già in condizioni critiche. Nonostante i tentativi dei medici di salvarlo, per lui non c’è stato nulla da fare. Ad anticipare la notizia è Il Mattino di oggi.

Acerra, tragedia a lavoro nella zona industriale: Pasquale Perna muore a 37 anni

La tragedia si è verificata all’interno dello stabilimento della Ecologia Italiana, nella zona industriale. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni colleghi avrebbero trovato Perna a terra, privo di sensi, nel piazzale dell’azienda che si occupa di trattamento dei rifiuti. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime ai soccorritori intervenuti.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti da parte degli inquirenti della Procura di Nola. Tra le ipotesi al vaglio, quella secondo cui l’operaio possa essere stato investito da un muletto montacarichi in movimento, mezzo che i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, coordinati dal maggiore Pietro Barrel, hanno individuato sul luogo dell’accaduto. Tuttavia, non si escludono altre possibilità, come una caduta o il malfunzionamento di un macchinario. Le indagini proseguono per chiarire con precisione quanto accaduto.