Aggressione su un bus Air Campania: conducente picchiata dopo aver chiesto il biglietto

Ancora violenza sui mezzi pubblici in Campania. Una conducente di autobus dell’Air Campania è stata aggredita e picchiata brutalmente durante il servizio sulla linea Caserta – Castel Volturno dopo aver chiesto a una giovane passeggera di esibire il biglietto.

L’episodio, denunciato dal sindacato Usb Campania, è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 4 marzo e rappresenta l’ennesimo caso di aggressione ai danni del personale del trasporto pubblico locale nel Casertano.

La lite sul bus e l’aggressione

Secondo le prime ricostruzioni, la conducente avrebbe chiesto alla ragazza a bordo del mezzo di mostrare il titolo di viaggio. Da quel momento sarebbe nato un diverbio che in pochi minuti è degenerato. La giovane avrebbe chiamato la madre che, arrivata sul posto, avrebbe partecipato all’aggressione. La conducente è stata trascinata giù dal posto di guida, afferrata per i capelli e percossa violentemente.

La violenza è stata tale da provocare il distacco di alcune ciocche di capelli, poi ritrovate sul pavimento dell’autobus dai carabinieri intervenuti sul posto.

Autista soccorsa dai passeggeri

A prestare i primi soccorsi alla lavoratrice sono stati alcuni passeggeri presenti sul mezzo. La conducente, sanguinante e sotto shock, è stata assistita mentre sul posto sono arrivate le forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto.

Secondo quanto riferito dal sindacato, anche alcuni parenti delle presunte responsabili si sarebbero radunati nelle vicinanze continuando a minacciare e cercando di farsi giustizia.

La denuncia del sindacato Usb

Durissima la denuncia del sindacato USB Campania, che parla di un nuovo episodio gravissimo. «La lavoratrice è stata trascinata giù dal posto di guida, afferrata per i capelli e strattonata con una violenza inaudita fino al distacco di ciocche rimaste sull’autobus», ha dichiarato Alessandro Susio dell’Usb.

Il sindacato sottolinea come si tratti dell’ennesima aggressione ai danni degli operatori del trasporto pubblico locale, avvenuta in un territorio già segnato da numerose criticità.