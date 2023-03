Rispondono al nome di Daniele Cipriano e Marco Meneghello i due piloti morti nell’incidente aereo di questa mattina alle porte della Capitale. Il primo era un tenente colonnello mentre il secondo era un maggiore. Entrambi prestavano servizio nel 60° Stormo di stanza a Guidonia.

Aerei precipitati tra le case a Roma, identificati i piloti morti: i nomi

I due aerei, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrati prima di precipitare al suolo. Uno dei due velivoli è piombato in mezzo alle campagne, mentre l’altro nei pressi di un’area residenziale. Entrambi i piloti hanno perso la vita, ma non ci sarebbero altre persone coinvolte. L’incidente sarebbe avvenuto durante una missione addestrativa con più aerei.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari dell’Ares 118 e le forze dell’ordine. Il pm di turno della Procura di Tivoli, dopo aver effettuato un sopralluogo nella zona di via Longarina, a Guidonia, avvierà un’indagine per ricostruire i fatti. Anche l’ispettorato dell’aeronautica darà il via a una serie di accertamenti.