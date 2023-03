Due aerei militari si sono scontrati in volo e si sono schiantati al suolo. I fatti sono accaduti nella mattina di oggi, martedì 7 marzo, alle porte di Roma. Secondo quanto riportano i media locali, si tratta di due aerei U-208 della’Aeronautica Militare.

Roma. Prima lo scontro poi la caduta, precipitati due aerei militari: uno finisce su un palazzo

I piloti, entrambi morti sul colpo, stavano facendo delle esercitazioni insieme ad altri due colleghi, atterrati regolarmente. Secondo le prime informazioni, sembra che i due velivoli si siano scontrati e uno dei due abbia perso un’ala. Entrambi poi sono precipitati. Il primo si è schiantato in campagna, non troppo distante da un distributore Tiber: proprio per questa ragione si è creata una lunga coda di automobili.

Il secondo, invece, su una via della cittadina, via di Casal Bianco, poco distante da piazzale degli Anemoni, fra le palazzine del centro abitato: si è schiantato contro un’automobile parcheggiata davanti ad uno dei palazzi. I due piloti che sono riusciti ad atterrare ora verranno ascoltati per capire la dinamica di quanto accaduto.