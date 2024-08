Mentre si esibiva in una delle sue hit, “Trapanarella,” il palco improvvisamente ha ceduto sotto i suoi piedi, facendolo sprofondare come in un numero di magia. Brutta caduta per “Gigione”, 79 anni, noto cantante e intrattenitore per feste di piazza ed eventi locali, durante la sua esibizione a Baia Felice, frazione di Cellole, in provincia di Caserta.

Incidente per Gigione a Baia Felice: il palco crolla mentre canta “Trapanarella”

Fortunatamente, il palco era di modesta altezza e, nonostante l’età, il cantautore originario di Boscoreale se l’è cavata con qualche ematoma. Dopo essere stato prontamente soccorso e aver superato lo spavento, Gigione (al secolo Luigi Ciavarola) ha ripreso lo spettacolo, dimostrando grande professionalità.

Intanto, il video della sua “sparizione” ha già iniziato a fare il giro dei social, mentre non mancano le critiche all’organizzazione dell’evento.