Cremonini per la prima volta al Maradona dopo 25 anni, sul palco duetto con Tropico

25 anni per solcare il palco del Maradona. E’ stata una lunga attesa ma non ha tradito le aspettative Cesare Cremonini che ieri ha fatto tappa a Napoli. L’aurora boreale da sfondo, il viaggio musicale e introspettivo che lo ha portato all’album Alaska baby è il leit motiv del concerto.

Dai grandi classici come Poetica e Nessuno vuole essere Robin passando per i brani dell’ultimo disco, Cremonini ha regalato uno spettacolo energico e coinvolgente, in perfetto equilibrio tra nostalgia e modernità, in un mix che non lo ha mai abbandonato in quanto frontman dei lunapop e Cesare. Ma è su 50 Special che il pubblico si è scatenato.

Sul palco non poteva mancare Tropico, alter ego musicale di Davide Petrella, amico oltre che autore di numerose canzoni di Cremonini, si è esibito su Non esiste amore a Napoli.

Napoli e Bologna hanno in comune molto più di quanto si pensi perchè in entrambe le città la cultura è della gente ha detto l’artista nel ringraziare i napoletani accorsi dicendo di non voler mai stare più senza Napoli.