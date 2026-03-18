Stamperia clandestina di euro falsi a Torre Annunziata: sequestrati 2,8 milioni, un arresto

Maxi operazione della Guardia di Finanza di Napoli a Torre Annunziata, dove è stata scoperta e sequestrata una stamperia clandestina di banconote false. I militari hanno rinvenuto banconote contraffatte da 50 e 100 euro per un valore complessivo superiore ai 2,8 milioni di euro.

Banconote “invecchiate” per sembrare autentiche

Secondo quanto emerso dalle indagini, il denaro falso veniva sottoposto a una particolare procedura di invecchiamento, per renderlo più realistico e difficile da individuare durante le transazioni. Se immesse sul mercato, le banconote avrebbero potuto fruttare oltre 280mila euro.

Sequestrati macchinari e materiale per la contraffazione

All’interno dell’immobile, immediatamente posto sotto sequestro, i finanzieri hanno trovato un vero e proprio laboratorio attrezzato: 12mila ologrammi contraffatti, cliché, telai, stampanti, un computer con memorie di massa e ingenti quantità di carta filigranata. Durante il blitz sono stati rinvenuti anche 2,2 chilogrammi di sostanze stupefacenti, tra cui marijuana e hashish. Il proprietario dell’immobile, un cittadino italiano, è stato arrestato e per lui il GIP di Torre Annunziata ha disposto la custodia cautelare in carcere.