Incidente mortale a Campagna sull’A2 del Mediterraneo: perde la vita il 45enne Sabato Mele

Un tragico incidente mortale si è verificato nelle ultime ore lungo l’A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Campagna ed Eboli, in direzione sud. A perdere la vita è stato Sabato Mele, motociclista 45enne, originario della zona, che stava percorrendo l’autostrada quando si è scontrato violentemente contro un camion.

La dinamica dell’incidente sull’autostrada A2

Secondo una prima ricostruzione, il centauro stava viaggiando sulla corsia sud dell’A2 quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe impattato contro un mezzo pesante che procedeva nel medesimo tratto autostradale. L’urto è stato fatale: per l’uomo non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Gli automobilisti che hanno assistito alla scena hanno immediatamente allertato i soccorsi, attivando la macchina degli interventi. Soccorsi e rilievi: sul posto 118 e Polstrada Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente: il personale sanitario del 118, gli agenti della Polizia Stradale di Eboli. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del motociclista, titolare di una gioielleria a Pontecagnano. La salma di Sabato Mele è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale di Battipaglia per gli accertamenti di rito.

Sequestrati i veicoli coinvolti

Per consentire le indagini e fare piena luce sulla dinamica dell’incidente, sia il camion sia la motocicletta coinvolti sono stati posti sotto sequestro. La Polstrada sta lavorando per ricostruire con precisione l’esatta successione dei fatti e individuare eventuali responsabilità. Il sinistro ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione lungo la tratta interessata, con code temporanee per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte degli agenti.