“Dal Vesuvio ai Campi Flegrei”, evento gemellaggio a Pozzuoli tra i territori coinvolti

“Dal Vesuvio ai Campi Flegrei” è il convegno dedicato al gemellaggio istituzionale tra i territori vulcanici della Città Metropolitana di Napoli, in programma mercoledì 1° luglio alle ore 18 nella sede dell’Iflhan Campania di Pozzuoli.

Un evento fortemente voluto e sentito dal dottor Gino Svanera, direttore dell’Unità Operativa di Ematologia e Medicina Trasfusionale del Presidio Ospedaliero San Giuliano dell’ASL Napoli 2 Nord, figura centrale dell’iniziativa e moderatore dei lavori. Al tavolo del confronto istituzioni, sindaci, rappresentanti del mondo sanitario ed esperti, tra cui la direttrice dell’Osservatorio Vesuviano Lucia Pappalardo, per discutere di gestione del rischio vulcanico, tutela della salute, mobilità e sviluppo sostenibile.

L’obiettivo è costruire una collaborazione stabile tra l’area vesuviana e quella flegrea, mettendo in rete competenze e buone pratiche per rafforzare la resilienza delle comunità che vivono in territori ad elevato rischio vulcanico.

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