Tragico incidente a Positano, perde il controllo della moto e si schianta: muore 49enne del vesuviano

Tragico incidente a Positano. Poco dopo le 22 della serata di ieri, venerdì 19 giugno, un motociclista 49enne ha perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata e si è schiantato su due auto parcheggiate. Stava procedendo in direzione Salerno, quando ad una curva ha perso il controllo del mezzo a due ruote.

Positano, tragico incidente: muore 49enne

La vittima è un motociclista originario di San Giuseppe Vesuviano. Stava percorrendo in direzione Sorrento quando per cause da determinarsi, in una curva ha perso il controllo e ha impattato su due auto parcheggiate in una piazzola lungo la carreggiata.

La moto dell’uomo, dopo l’impatto, si è fermata sul tettuccio di un minivan. I residenti hanno tempestivamente contattato i soccorsi: i sanitari del 118 e del presidio medico di Castiglione di Ravello. Nonostante l’intervento tempestivo dei medici, i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Per gli accertamenti e i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Amalfi e Positano, che hanno messo in sicurezza l’area e dato il via alle indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Ancora adesso gli investigatori stanno verificando gli elementi per capire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.