Al via “La Gioia — Summer Edition 2026”: spettacolo e solidarietà con Comunale e Di Napoli favore della Fondazione Santobono Pausilipon

Finalmente svelato l’intero cast de La Gioia — Summer Edition 2026. Mercoledì 8 luglio 2026, a partire dalle ore 21.00, le esclusive cornici di Culto e Playa Luna ospiteranno la terza attesissima edizione dell’evento che, per la primissima volta nella sua storia, si presenta al pubblico in un’inedita e fresca versione estiva.

La manifestazione nasce con il nobile obiettivo di fondere comicità, musica, grande intrattenimento e partecipazione attiva in un unico grande abbraccio solidale. Anche per questo appuntamento, infatti, parte dell’introito della serata sarà interamente devoluta in beneficenza alla Fondazione Santobono Pausilipon, a sostegno dei progetti dedicati ai piccoli pazienti.

Il palcoscenico vedrà alternarsi una straordinaria line-up di artisti di primo piano, pronti a regalare una serata indimenticabile: Vincenzo Comunale, Federico Di Napoli, Peppe Ventura, Raffaele Nolli, Paolo Cerrone, Mary Cioffi, Justintime, Caiano, Pako Capuano, Sarra e Christian Key. Ad impreziosire ulteriormente il programma ci saranno la partecipazione speciale di Saranno Campioni e l’assegnazione del premio speciale allo scrittore Saverio Ferrara.

Un’iniziativa così ambiziosa prende vita anche grazie a una fitta e virtuosa rete di collaborazioni commerciali e realtà del territorio che hanno scelto di sposare la causa. Tra i sostenitori ufficiali dell’evento si ringraziano il Gruppo Autoscala, R&S Parrucchieri, Pump Club, Aeffe S.p.A. e la realtà retail Offside, attiva sulle piazze di Giugliano, Pozzuoli e Napoli. Il supporto mediatico e logistico è garantito da Teleclubitalia, Pizzeria Ferrigno, LCH Hotel, Liccardi Express Courier e De Gasperi Bistrot. Contribuiscono in modo fondamentale al successo della serata anche OMC, Kiwi Viaggi, Cervo Arredamenti, Espresso – Viaggio nei sapori di Napoli, Solidarity Group, il gruppo Podistica e il raduno harley Brotherhorder. L’appuntamento è quindi per mercoledì 8 luglio alle ore 21.00 presso Culto e Playa Luna.