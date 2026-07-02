Campania, prorogata allerta meteo fino alla mezzanotte del 3 luglio

Prorogata l’allerta meteo. La Protezione Civile della Regione ha emanato una allerta meteo di colore Giallo valida dalle sei fino alla mezzanotte di domani, venerdì 3 luglio. Si prevedono fenomeni temporaleschi e si evidenzia un rischio idrogeologico. Lo scenario riguarda tutta la Campania fatta eccezione per le seguenti aree: Zona 2, Alto Volturno e Matese; Zona 4, Alta Irpinia e Sannio.

A Napoli resteranno chiusi i parchi cittadini, il pontile Nord di Bagnoli, le spiagge pubbliche e gli impianti sportivi all’aperto Ascarelli, Caduti di Brema, San Pietro a Patierno. È ulteriormente rimandato l’avvio della rassegna “L’infinito viaggiare: cinema al Parco Virgiliano” nell’ambito di “Estate a Napoli 2026”. Il primo appuntamento sarà sabato 4 luglio; si proseguirà domenica 5 con Buena Vista Social Club di Wim Wenders (versione originale sottotitolata), lunedì 6 con The Rocky Horror Picture Show di Jim Sharman e martedì 7 con Persepolis di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud.