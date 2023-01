È ricoverato in ospedale, a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, un 18enne rimasto coinvolto in un incidente in moto avvenuto questa notte.

Incidente in moto nel Napoletano: grave ragazzo di 18 anni

Il fatto è accaduto in via Benedetto Brin, a pochi passi dal lungomare stabiese. Secondo quanto ricostruito finora, la moto sulla quale viaggiava il 18enne avrebbe sbandato improvvisamente, per poi finire sull’asfalto. Con lui anche un coetaneo che è rimasto illeso. L’impatto col suolo è stato violento: il 18enne, disarcionato dalla sella, è finito rovinosamente per terra ed ha riportato gravi lesioni. L’altro passeggero non ha riportato ferite e se la caverà con due giorni di prognosi.

I due ragazzi sono stati soccorsi dal personale medico sanitario del 118 e portati al vicino nosocomio San Leonardo di Castellammare di Stabia. Il conducente è ricoverato in prognosi riservata.

Indagano i carabinieri della Sezione Radiomobile di Castellammare di Stabia, subito giunti sul posto per coordinare i rilievi e le indagini. Non è escluso che nelle prossime ore gli inquirenti procederanno con il sequestro dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, che potrebbero aver ripreso la scena.