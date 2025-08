Paura questa mattina a Capri per un incidente in mare che, fortunatamente, non ha avuto gravi conseguenze. Una famiglia di quattro persone, in gita intorno all’isola a bordo di un gommone noleggiato a Napoli, si era fermata per fare il bagno in una caletta vicino alla Grotta Verde, a Marina Piccola.

Incidente in mare a Capri, ferito 16enne colpito dall’elica del gommone

Il figlio maggiore, 16 anni, si è tuffato in acqua con il motore ancora acceso, riportando una ferita lacero-contusa vicino all’orecchio, probabilmente causata dall’elica.

I genitori hanno allertato il 118 e fatto rotta verso Marina Grande. In porto ad attenderli un’ambulanza dell’ospedale Capilupi, mentre la Guardia Costiera coordinava i soccorsi. Dopo le prime cure, il ragazzo è stato trasferito in eliambulanza a Napoli per accertamenti. Le condizioni non sarebbero gravi.