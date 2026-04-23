Casal di Principe, anni di maltrattamenti anche davanti alla figlia: arrestato 52enne

Nel tardo pomeriggio del 22 aprile 2026, i Carabinieri della Stazione di Casal di Principe hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 52enne del posto, ritenuto responsabile di maltrattamenti contro familiari e conviventi. L’uomo è stato arrestato in esecuzione di una sentenza definitiva emessa dal Tribunale di Napoli Nord.

Maltrattamenti in famiglia dal 2020

Secondo quanto emerso nel corso dell’iter giudiziario, le condotte violente sarebbero andate avanti per diversi anni, a partire dal 2020. Gli episodi si sarebbero verificati anche in presenza della figlia minore, elemento che ha contribuito ad aggravare la posizione dell’imputato. Le indagini e il successivo processo hanno portato alla condanna definitiva dell’uomo, inserendosi nell’ambito delle attività di contrasto alla violenza domestica portate avanti dalle forze dell’ordine.

Arresto a Casal di Principe

I militari dell’Arma, dopo aver rintracciato il 52enne presso la propria abitazione, hanno dato esecuzione al provvedimento restrittivo. L’uomo è stato quindi tratto in arresto e sottoposto alle procedure di rito previste dalla legge. Al termine delle formalità, l’arrestato è stato trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove dovrà scontare una pena di tre anni di reclusione.