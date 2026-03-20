Casavatore, chiede soldi per la restituzione di beni custoditi in un capannone: arrestato 52enne

Avrebbe preteso denaro per consentire a una persona di rientrare in possesso dei propri beni custoditi in un capannone non più di sua proprietà. Per questo motivo un 52enne di Casavatore è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.

Casavatore, chiede soldi per la restituzione di beni custoditi in un capannone: 52enne arrestato per estorsione

L’operazione è scattata nella giornata di ieri a seguito della denuncia presentata dalla vittima. Gli agenti del Commissariato di Afragola, avviate le indagini, hanno accertato che nei giorni precedenti l’uomo aveva contattato la persona offesa chiedendo il pagamento di una somma di denaro come condizione per permetterle di recuperare i propri beni.

Seguendo le indicazioni fornite dagli investigatori, la vittima ha quindi fissato un appuntamento con il 52enne per la consegna del denaro, senza destare sospetti. All’incontro, avvenuto nel luogo concordato, l’uomo si è presentato a bordo della propria auto e, dopo aver ritirato quanto pattuito, si è allontanato.

A quel punto è scattato l’intervento degli agenti, che lo hanno raggiunto poco dopo. Non senza difficoltà, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e a trarlo in arresto. Il 52enne è stato quindi arrestato e dovrà rispondere dei reati di estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.