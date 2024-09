Si chiamava Angelo Russo l’uomo deceduto in un incidente nel centro cittadino di Castellammare. Si trattava di uno stimato virologo, originario di Gragnano, impiegato all’ospedale Cardarelli di Napoli.

Castellammare, incidente in moto: muore giovane virologo del Cardarelli

L’incidente poco prima delle 20 di ieri, in via Tavernola. Angelo viaggiava in sella al suo mezzo a due ruote quando, in circostanze da chiarire, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro le auto in sosta nei pressi di una farmacia.

L’impatto è stato così violento da uccidere sul colpo il virologo. Si indaga sulle cause dell’impatto in una strada altamente trafficata e sempre piena di pedoni.

Le indagini

Da capire le cause del sinistro. Il medico potrebbe essere stato costretto a una manovra imprevista per l’attraversamento di un animale sulla carreggiata, ma sono in corso verifiche e accertamenti più approfonditi. La Procura di Torre Annunziata intanto ha aperto un’inchiesta e sulla salma del dottor Russo sarà effettuata l’autopsia.