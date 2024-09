Ancora una tragedia sulle strade di Castellammare di Stabia. Ieri sera, un motociclista di 39 anni è morto in un incidente stradale avvenuto in via Tavernola, nel pieno centro della città. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale stabiese e il personale del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare; i soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il 39enne avrebbe perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata, schiantandosi violentemente contro alcune auto in sosta. L’impatto è stato fatale, e l’uomo è morto sul colpo. La strada è stata chiusa per diverse ore per consentire alle autorità di effettuare i rilievi necessari e ricostruire la dinamica dell’incidente.

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta sull’incidente. La salma del motociclista, ancora coperta da un lenzuolo bianco sull’asfalto, sarà sequestrata dal pubblico ministero di turno per ulteriori accertamenti.

Un altro tragico episodio sulle strade stabiesi

L’incidente di questa sera è l’ennesimo episodio di sangue che colpisce le strade stabiesi, sollevando ancora una volta la questione della sicurezza stradale in città. Le autorità stanno lavorando per fare piena luce sull’accaduto, mentre la comunità piange un’altra vita spezzata troppo presto.