Asse Mediano completamente bloccato da Capodichino in direzione Giugliano e Aversa da questo pomeriggio 23 novembre. È in tilt l’asse viario che collega Napoli alla provincia a causa di due tamponamenti. Un primo incidente si sarebbe verificato nei pressi dell’uscita Sant’Antimo-Casandrino, l’altro poco prima dell’uscita di Mugnano. Fortunatamente non si registrano feriti gravi ma la superstrada a scorrimento veloce è completamente in tilt.

Asse Mediano bloccato

Centinaia di automobilisti sono fermi in auto già da più di un’ora. Al momento non sono chiare le dinamiche dei sinistri Probabilmente, però, la velocità sostenuta e l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia di questa mattina hanno contributo a determinare gli incidenti su un tratto molto trafficato della superstrada. Al momento si sconsiglia di prendere l’asse mediano per raggiungere la città di Giugliano e i comuni limitrofi.