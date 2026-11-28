Si arricchisce di ulteriori dettagli la tentata rapina avvenuta in via Filichito a Casalnuovo, in provincia di Napoli, e trasformatasi in un violento incidente stradale. I due ragazzi in sella allo scooter, rispettivamente di 30 e 17 anni, non sono in pericolo di vita.

La coppia di malviventi è rimasta ferita dopo essere stata speronata dal conducente di un’auto che pare fosse l’obiettivo designato per un furto. Il minore non versa in condizioni gravi, avendo riportato solo ferite lievi. Per il maggiorenne la situazione sarebbe invece più seria a causa delle fratture multiple subite.

Tentata rapina a Casalnuovo, i due malviventi non sono in pericolo di vita: più grave il 30enne

Nuove informazioni emergono anche sul veicolo a due ruote, un modello SH 350 intestato al maggiorenne, e sulla dotazione di cui disponevano i rapinatori. A quanto pare, i due detenevano una scacciacani modificata in grado di sparare. Inoltre, prima di avvicinarsi all’auto che li ha speronati, il 30enne e il 17enne avrebbero sottratto smartphone e soldi a due coppie che si erano appartate, sempre sul territorio di Casalnuovo.

La dinamica dell’incidente: prima il tentativo di rapina, poi lo speronamento

L’episodio si sarebbe verificato nella serata di venerdì 27 novembre, lungo via Filichito, arteria che collega diversi comuni dell’area nord di Napoli, nei pressi di un distributore di carburante. Secondo la prima ricostruzione, l’automobilista, alla guida di un’utilitaria, procedeva in direzione Volla quando sarebbe stato avvicinato dalle due persone a bordo dell’SH.

A quel punto i malviventi avrebbero tentato di sottrargli il veicolo. Il conducente, accortosi del pericolo, avrebbe cercato di sottrarsi alla rapina e, durante la manovra, avrebbe speronato lo scooter. Di conseguenza il 30enne e il 17enne sono stati sbalzati sull’asfalto.

Le indagini proseguono

Sul luogo dello schianto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Casalnuovo, diretti dal capitano Giuseppe Iorio. La municipale ha effettuato tutti i rilievi utili a ricostruire quanto accaduto e ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della pompa di benzina situata in zona che avrebbe filmato tutta la dinamica. I due malviventi potrebbero essere sottoposti a fermo nelle prossime ore.