Domenica di sangue in provincia di Caserta. A perdere la vita, in un incidente, è stato Giuseppe Guarda, 31 anni, originario di Piana di Monte Verna. Il giovane centauro, mentre percorreva la Strada Statale 158 nel territorio di Sant’Angelo d’Alife, ha perso il controllo della sua moto finendo fuori strada e rimanendo vittima di un impatto mortale. Le dinamiche dell’accaduto sono tuttora al vaglio delle forze dell’ordine.

Incidente a Sant’Angelo d’Alife: Giuseppe muore in moto a 31 anni

Il giovane viaggiava in sella a una Ducati quando avrebbe perso il controllo del suo mezzo a due ruote schiantandosi contro un albero a bordo carreggiata. Sarebbe deceduto sul colpo. Numerosi i messaggi di vicinanza e affetto arrivati ai familiari, non solo da amici e conoscenti, ma anche dalle istituzioni locali.

A farsi portavoce del dolore collettivo è stato il sindaco Stefano Lombardi: “Una enorme tragedia scuote la nostra comunità. Certi accadimenti appaiono privi di ogni logica, lasciandoci nello sconforto più totale. Le più alte forme di rispetto e di condivisione del dolore restano il silenzio e la preghiera. Un pensiero commosso alla mamma Caterina, al papà Claudio, al fratello, alla compagna Carmen. Come segno tangibile di cordoglio e vicinanza alla famiglia da parte dell’amministrazione comunale e della cittadinanza, in occasione delle esequie, che avranno luogo domani lunedì 8 settembre, proclamerò lutto cittadino”.