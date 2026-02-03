Incidente a Giugliano, 17enne in moto travolto da un’auto: si prega per Gerardo

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di domenica 1 febbraio a Giugliano, nella zona alle spalle dello chalet, dove un ragazzo di 17 anni, Gerardo M., è rimasto seriamente ferito mentre era in sella alla sua moto.

Secondo una prima ricostruzione, un’automobile avrebbe improvvisamente tagliato la strada al motociclista, provocando il violento impatto. L’urto ha fatto finire il giovane sull’asfalto, rendendo necessario l’immediato intervento dei soccorsi.

Ricovero e intervento chirurgico

Il 17enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Giuliano, dove è attualmente ricoverato. I medici gli hanno diagnosticato la frattura di un braccio, per la quale è stato sottoposto a intervento chirurgico, oltre a una frattura dello zigomo. Le sue condizioni sono sotto costante osservazione da parte del personale sanitario.

Accertamenti in corso

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine, che stanno lavorando per chiarire eventuali responsabilità e ricostruire con precisione quanto accaduto.