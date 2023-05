C’è un indagato per la morte di Gianluca Bisogno, 47enne di Cava de’ Tirreni ricoverato all’ospedale Ruggi di Salerno dopo l’incidente di cui fu vittima lo scorso 30 marzo e morto pochi giorni fa.

Cava de’ Tirreni, impatto auto-scooter: morto dopo un mese e mezzo di agonia. Domani l’autopsia

Secondo quanto riporta Il Mattino, domani sul corpo del 47enne sarà disposta l’autopsia per chiarire meglio la dinamica del decesso. In base a una prima ricostruzione, Gianluca viaggiava in sella al suo scooter in località San Pietro quando avrebbe perso il controllo del mezzo finendo sull’asfalto. Trascinato dallo stesso motociclo per circa venti metri, il 47enne finì la sua corsa contro una vettura che procedeva dal senso opposto di marcia.

Bisogno fu trasportato in ospedale ma è deceduto per le gravi ferite riportate dopo circa un mese e mezzo di agonia. Il guidatore della macchina adesso è indagato per omicidio stradale. Un atto dovuto, che permetterà allo stesso di nominare un proprio consulente per l’esame autoptico. Dopo l’esame autoptico la magistratura libererà il corpo per permettere il rito funebre. Procede, nell’indagine, la procura di Nocera Inferiore.

I messaggi di cordoglio

In queste ore sono tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando sui social per Gianluca Bisogno. Gli amici, i parenti e i conoscenti del giovane stanno condividendo il proprio dolore per la sua scomparsa prematura. Molte le parole di affetto e di vicinanza. “L’ho sempre definito il ‘gigante buono’…. Ciao Gianluca. Un fortissimo abbraccio all’amico Maurizio Bisogno ed a tutta la sua cara famiglia”, scrive un amico.